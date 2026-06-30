Министър-председателят Румен Радев даде начало на работата на новия Координационен съвет за насърчаване на инвестициите към Министерския съвет. Първото заседание на структурата се провежда във вторник.

Сред основните теми в дневния ред са облекчаването на административните процедури за бизнеса и подготовката на нов Закон за публично-частното партньорство. В дискусиите ще се включат и представители на Европейската банка за възстановяване и развитие.

Съветът беше създаден след последните промени в Закона за насърчаване на инвестициите, приети от Народното събрание през юни. Новият орган има за задача да координира държавната политика по привличането на инвестиции и да подпомага институциите при решаването на проблеми, свързани с инвестиционната среда.

Депутатите създадоха Координационен съвет по инвестициите към Министерския съвет

Начело на съвета застава вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията, а в състава му участват още деветима министри.

Сред основните функции на структурата са изготвянето и наблюдението на националната стратегия за насърчаване на инвестициите, координацията между отделните ведомства, подобряването на обслужването на инвеститорите и идентифицирането на пречки пред реализацията на инвестиционни проекти.

Снимка: Правителствена служба

По време на представянето на структурата Румен Радев заяви, че този инвестиционен съвет се прави, тъй като предходните правителства са се опитали да предизвикат икономически ръст по най-лесния начин – чрез стимулиране на потреблението със заеми и раздаване на пари, но не са се фокусирали върху ключовите фактори за гарантиране на растежа – инвестициите и експорта.

Премиерът посочи, че към момента липсва институционална среда за развитието на българския бизнес. Той подчерта, че още в предизборната програма на "Прогресивна България" са очертани следните приоритети – устойчив и висок икономически ръст чрез привличане на инвестиции, подкрепа на българския бизнес, стимулиране на експорта, повишаване на конкурентостта и производителността и подобряване на бизнессредата и инвестиционния климат.

Държавата трябва да предостави по-качествени институции и по-добра среда за разгръщане на стопанската активност, а това ще гарантира конкурентноспособност и висока производителност, подчерта премиерът.

Радев отбеляза още, че ще бъде разгледан и въпросът за създаване на качествено нова правна и институционална рамка за публично-частните партньорства. Това е важно, защото засяга инфраструктурата в страната – пътища, магистрали, пристанища, енергийната система, летища, индустриални зони, и нейното управление, допълни премиерът. По негови думи трябва да се разшири обхвата на взаимодействие между българския бизнес и чуждия капитал. И допълни, че частният капитал трябва да участва в инфраструктурата, за да може парите на държавата да бъдат насочвани към образование, здравеопазване, социални дейности.