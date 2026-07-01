Министерският съвет трябва да одобри проекта на държавния бюджет за 2026 година - първият, изготвен изцяло в евро.

Финансовата рамка предвижда дефицит от 5,7% от БВП, или около 7,2 млрд. евро, както и нов държавен дълг, с който общият дълг на страната ще достигне 37,7 млрд. евро, или 31,1% от БВП.

Тристранният съвет с последно обсъждане на параметрите на Бюджет 2026

Сред най-спорните мерки са поетапното въвеждане на лични осигуровки за държавните служители, които досега се поемаха изцяло от държавата, както и намаляването на разходите за издръжка на държавната администрация с 5%. В проекта са заложени още увеличение на винетните такси с 30% и разширяване на обхвата на тол системата.

Редактор: Ивайла Маринова