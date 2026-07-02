Съдебни служители от Пловдив, подкрепени от свои колеги от съдилища в цялата страна, настояват за преразглеждане на планираните промени в бюджета на съдебната власт. В отворено писмо до държавните институции те изразяват несъгласие с предвиденото намаляване на щатната численост и разходите за персонал, както и с промените в режима на осигуряване.

Темата беше коментирана в ефира на „Здравей, България“, където пред Съдебната палата в Пловдив се събраха десетки служители от съдебната администрация. Сред тях беше и председателят на Сдружението на администрацията в органите на съдебната власт в Пловдив Цвета Тачева.

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По думите ѝ работата на съдебните служители остава до голяма степен незабелязана от обществото, въпреки че именно те осигуряват нормалното функциониране на съдебния процес.

„Ние, съдебните служители от районния, окръжния и апелативния съд в Пловдив, идваме почти час по-рано на работа, за да осигурим непрекъснатостта на съдебния процес. Всичко, което е постъпило по електронен път след края на работния ден, трябва да бъде обработено и докладвано навреме. Секретарите подготвят залите, деловодителите обработват документите, за да може съдебните заседания да започнат нормално“, обясни Тачева.

Тя подчерта, че голяма част от дейността на администрацията остава невидима за гражданите.„Когато едно дело влезе в съдебната зала, никой не вижда труда на десетки съдебни служители, които са работили по него преди това. Нашата работа остава скрита за обществото“, каза тя.

Според Тачева възнагражденията в системата не отговарят на отговорността и натоварването, които носят служителите. „Заплатите на деловодителите и съдебните секретари, които са най-многобройната част от администрацията, са малко над минималната работна заплата. Те варират между около 760 и 990 евро. Това не отговаря на отговорността, която носим ежедневно“, заяви тя.

Едно от основните притеснения на протестиращите е свързано с предвидените промени, според които служителите ще започнат сами да поемат част от осигурителните си вноски.

„Ние носим тежестта на редица ограничения. Нямаме право на допълнителен трудов договор, не можем да развиваме търговска дейност, нямаме право да участваме в търговски дружества и дори не можем да защитаваме правата си чрез ефективни стачни действия. Затова смятаме, че държавата трябва да продължи да поема изцяло нашите осигурителни вноски“, посочи председателят на сдружението.

Сериозно безпокойство предизвикват и обсъжданите съкращения в съдебната администрация. По думите на Тачева намаляването на щата с 10% би означавало близо 2200 души по-малко в системата.

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„Всеки служител изпълнява множество функции, често извън преките си задължения. При отсъствие на колега работата му се поема от останалите. Ако бъдат съкратени 2200 души, това ще доведе до още по-голяма натовареност, повече технически грешки и неизбежно ще се отрази на бързината на съдебните производства“, предупреди тя.

Според нея намаляването на административния капацитет може да доведе и до забавяне на делата. „Работата в съдебната система се върши днес, сега и веднага. Ако няма достатъчно хора, това неминуемо ще се отрази върху сроковете и качеството на обслужване“, каза Тачева.

Отвореното писмо е първата стъпка от действията на съдебните служители. Те заявяват, че ще следят внимателно реакцията на институциите и ще търсят законови начини да защитят позицията си.

„Апелираме към народните представители да чуят гласа ни. Ние не сме цифри в бюджета. Ние сме реални хора с реални съдби. За да посрещаме гражданите с усмивка всяка сутрин, трябва да имаме сигурността, че трудът ни е оценен и че условията ни на работа няма да бъдат допълнително влошени“, заяви Цвета Тачева.

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