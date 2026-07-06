4-годишно момиченце пострада, след като беше блъснато от електрическо АТВ, управлявано от 8-годишно дете в Градската градина в Шумен, съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал около 11:30 часа вчера в района на детска площадка. По първоначални данни момчето управлявало електрическото превозно средство, когато ударило играещото наблизо дете и го повалило на земята.

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Пострадалото момиче е транспортирано в шуменската болница за медицински преглед. Лекарите не са установили счупвания, но детето е оставено под наблюдение в хирургично отделение заради контузии и травматични наранявания по тялото.

Проверката е установила, че електрическото АТВ е било предоставено за демонстрационни и рекламни цели от фирма, а 8-годишното дете го е управлявало със съгласието на майка си. По случая е образувано досъдебно производство, като се изясняват всички обстоятелства около инцидента.

Редактор: Цветина Петкова