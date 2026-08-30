Започна прибирането на реколтата от слънчоглед у нас. В Югоизточна България част от земеделските производители вече са прибрали маслодайната култура, докато други все още не са започнали жътвата.

В Бургаско кампанията стартира със закъснение заради сушата през лятото. Земеделците очакват средни добиви от около 200-250 кг от декар, което е значително под потенциала на културата.

Според председателя на Съюза на зърнопроизводителите в Бургаско Александър Сотиров валежите до юни са създали добри условия за развитието на слънчогледа, но последвалата продължителна суша е ограничила добивите.

Слънчоглед се отглежда основно в общините Карнобат, Айтос, Средец и Руен. Производителите очакват резултатите да са по-добри от миналогодишните, но не се надяват на високи добиви.

„Добиви около 300-350 кг трудно ще бъдат достигнати. Около 200-250 кг мисля, че може да бъде средният добив тази година“, коментира Сотиров.

Земеделци, които вече са приключили с жътвата, потвърждават прогнозите. Един от производителите съобщава за около 200 кг от декар, като посочва липсата на поливни системи като основна причина за ниския резултат.

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Освен сушата, сериозен проблем за производителите остават и ниските изкупни цени. В момента те са около 470-480 евро за тон – ниво, което според бранша не се е променило съществено през последните години.

В същото време разходите за производство са нараснали значително, особено за горива и торове. По думите на Сотиров само за последната година те са се увеличили с около 30-40%, докато приходите от продажбата на слънчоглед остават приблизително на същото ниво.

Производителите посочват и вноса от други държави като фактор, който оказва допълнителен натиск върху родното земеделие. По данни на Областната дирекция „Земеделие“ в Бургас за последните 10 години земеделските стопанства в региона са намалели с около 30%.

За да могат останалите производители да продължат да работят, те настояват за по-сериозна държавна подкрепа и промени в законодателството. Сред основните им искания са приемането на Закон за браншовите организации и Закон за поземлените отношения. Според земеделците липсата на ясна регулация затруднява и инвестициите в напояване – проблем, който става все по-сериозен при продължителни периоди на суша.

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