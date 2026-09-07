В първия ден от новия телевизионен сезон гости в студиото на „Пресечна точка” бяха отличниците на тазгодишните матури - възпитаникът на Софийската математическа гимназия Деница Воденичарска, Йоанна Драгнева от Първа Английска езикова гимназия и Кирил Генков от Националната гимназия за древни езици и култури.

Първата тема, която беше обсъдена в предаването, беше как младото поколение си представя страната, в която ще се реализира.

След това гостите коментираха и несигурността, която в момента застрашава човечеството, както и въпроса дали лидерите знаят какво правят и какво искат.

Обект на дискусията станаха и хуманоидните роботи, автономните коли, както и живее ли поколението Z в реалността на изкуствения интелект.

Цялото предаване гледайте във видеото.

Редактор: Ивайла Маринова