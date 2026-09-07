-
„На кафе“ с Албена Михова, Димитър Бербатов, Йоана Буковска, Денислав Димчев и сър Кенет Брана
-
Ураганите, Вулканите и Канарите се впускат в битка за територия в “Игри на волята”
-
„На кафе“ се завърна с 25-и юбилеен сезон
-
Гешев и Радостина: Не бяхме щастливи, че се паднахме срещу Ваня и Светлин, но има и по-силни от тях
-
Оспорван сблъсък постави началото на звездните битки в “Игри на волята”
-
Ивет Лалова-Колио: Битките на звездните участници са показно за останалите в „Игри на волята“
Коментар на Деница Воденичарска, Йоанна Драгнева и Кирил Генков
В първия ден от новия телевизионен сезон гости в студиото на „Пресечна точка” бяха отличниците на тазгодишните матури - възпитаникът на Софийската математическа гимназия Деница Воденичарска, Йоанна Драгнева от Първа Английска езикова гимназия и Кирил Генков от Националната гимназия за древни езици и култури.
Първата тема, която беше обсъдена в предаването, беше как младото поколение си представя страната, в която ще се реализира.
След това гостите коментираха и несигурността, която в момента застрашава човечеството, както и въпроса дали лидерите знаят какво правят и какво искат.
Обект на дискусията станаха и хуманоидните роботи, автономните коли, както и живее ли поколението Z в реалността на изкуствения интелект.
Цялото предаване гледайте във видеото.Редактор: Ивайла Маринова
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни