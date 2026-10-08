Лидерът на ДПС Делян Пеевски не е плащал лично за своите полети. Това каза по време на изслушването му в парламента вътрешният министър Иван Демерджиев.

Пред народните представители той даде отговори на въпроси относно изнесените от него данни за злоупотреби, свързани с обществени поръчки за мантинели и за отклонявани от тях средства. С тях, според МВР, са заплащани полети на Пеевски.

По думите на министъра на 2 юли 2026 г. от ГДБОП, чрез МВР, са отправили молба до Малта за предоставяне на информация - за това на каква стойност са полетите на Пеевски в периода от 2023 до 2026 г. Вторият въпрос до малтийските служби бил колко струват пътуванията на придружителите на лидера на ДПС.

„От малтийските служби са върнали отговор, че в документацията не фигурират никакви плащания, получени лично от Пеевски. „Спектрум ЕЪР ЕАД" е издал фактури за 5,083 млн. евро и дружеството в София е платило за всички полети”, обяви Демерджиев.

Той изреди всички 36 плащания за полетите на Пеевски.

Отложиха изслушването на вътрешния министър в НС заради убийството на Илиян Филипов в Пловдив

Миналото изслушване на Демерджиев от депутатите беше отложено заради убийството на бизнесмена Илиян Филипов.

Редактор: Георги Иванов