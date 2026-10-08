Тежка катастрофа с жертва и четирима пострадали на пътя между селата Каравелово и Климент. Сигналът е подаден около 11:30 ч. днес на тел. 112.

Според предварителната информация лек автомобил с 61-годишен водач навлязъл в лентата за насрещно движение и се ударил челно в микробус. На място загинала пътничка от колата, която била на 83 години. Водачът и друг пътник на 75 години са транспортирани в болница. Медицинска помощ се оказва и на 41-годишната шофьорка на буса и на нейния 32-годишен спътник.

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На място има полицейски служители, трафикът се отклонява по обходни маршрути.