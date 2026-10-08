Доналд Тръмп обяви, че 70 милиона деца са вписани в така наречените „Акаунти Тръмп”. Това са инвестиционни сметки, в които държавата ще внесе 1000 долара за всяко дете, отговарящо на условията.

Според правителството на Доналд Тръмп, това е „историческа стъпка към това да се гарантира, че всяко американско дете има реален шанс да постигне „американската мечта”.

Законопроект на републиканците: По 1000 долара начален капитал за бебетата, родени през мандата на Тръмп

Схемата беше обявена на 4 юли, когато САЩ навършиха 250 години. Вчера беше обявено същинското начало на програмата, както и промени в нея. Вече е възможно частни донори да внесат пари или акции в сметките.

Тази идея има своите критици, защото децата може да станат финансово зависими от определени компании. Директорът на компютърния гигант DELL и съпругата му вече обявиха, че ще внесат над 6 милиарда долара в сметките на децата.