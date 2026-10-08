Заради повреден елемент от конструкцията на моста над река Харманлийска движението по автомагистрала „Марица“ в посока София е частично ограничено. Засегнат е участъкът между 66-ия и 67-ия километър в област Хасково.

Проблемът е в специалната връзка между отделните части на моста, която позволява на конструкцията да се разширява и свива при температурни промени и натоварване.

Ремонт на мостово съоръжение променя движението по АМ „Марица“

Заради повредата е затворена аварийната лента, а част от съседната лента за движение е стеснена. Автомобилите преминават през останалата свободна част от пътното платно.

В района е въведено постепенно намаляване на разрешената скорост до 70 км/ч. От Агенция „Пътна инфраструктура“ призовават шофьорите да се движат внимателно, да спазват пътните знаци и да не предприемат опасни изпреварвания.

Редактор: Цветина Петкова