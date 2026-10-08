Два женски екземпляра от вида суматрански носорог, който е на ръба на изчезването, очакват потомство в Индонезия, пише в. „Джакарта пост".

Според информацията бременните женски са 26-годишната Рату и нейната 10-годишна дъщеря Дилайла. И двете са сред десетте суматрански носорога, които обитават

резервата в националния парк „Уей Камбас" в индонезийската провинция Лампунг. Рату очаква четвъртото си бебе, а Дилайла - второто. Надеждите са раждането на малките да подпомогне усилията за спасяване на вида, чиято популация продължава да намалява.

Суматранският носорог е включен в Червената книга на Международния съюз за опазване на природата като вид, намиращ се на ръба на пълното изчезване, отбелязва изданието. Смята се, че в дивата природа са останали по-малко от 80 екземпляра.

Редактор: Ина Григорова