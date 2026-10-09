Парламентът прие на първо четене промени в Закона за публичното предлагане на ценни книжа, внесени от Министерския съвет. 178 депутати подкрепиха предложенията, а седем народни представители от „Възраждане“ гласуваха с „въздържал се“.

С промените се цели да се модернизира нормативната рамка на българския капиталов пазар, като се въведат разпоредбите на европейската директива, посочи при представянето на законопроекта зам.-министърът на финансите Людмила Петкова. По думите ѝ той постига баланс между три основни цели – по-добър достъп на предприятията да капитал, защита на инвеститорите и по-голямата прозрачност на пазара.

Силна и богата България - силен и развит капиталов пазар

Със законопроекта се предоставя възможност на дружества, които искат да привлекат капитал чрез многостранна система за търговия, включително чрез пазара за растеж на многостранна система за търговия, да могат да привлекат нови инвеститори и капитал, без основателите и ключовите акционери автоматично да губят контрол върху стратегическото управление на дружеството. За тази цел се създава структура с акции с право на повече гласове.

Предвижда се двоен праг на квалифицираното мнозинство с оглед защита на миноритарните акционери. В тази връзка решенията на общото събрание на акционерите, които се вземат с квалифицирано мнозинство съгласно Търговския закон, ще се приемат с квалифицирано мнозинство - едновременно, от подадените гласове и от представените на общото събрание акции.

Предвидени са и изисквания за прозрачност, като дружествата следва да оповестяват информация за различните класове акции, правата и ограниченията по тях, както и за притежателите на акции с право на повече гласове, когато те представляват над 5% от правата на глас.

Редактор: Ина Григорова