Пожарът край Горно Луково в Източните Родопи е локализиран, а на терен остават дежурни екипи, които да наблюдават ситуацията. Към 08:00 ч. на 9 октомври обстановката около пожара е започнала да се нормализира.

Днес на място продължават работа екипи със 7 пожарни автомобила на ПБЗН, както и служители на Горското стопанство, които осъществяват наблюдение и контрол.

Продължава борбата с огъня край Горно Луково

Наблюдението на терена продължава.