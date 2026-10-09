Снимка: Община Ивайловград
На място остават дежурни екипи, които да наблюдават ситуацията
Пожарът край Горно Луково в Източните Родопи е локализиран, а на терен остават дежурни екипи, които да наблюдават ситуацията. Към 08:00 ч. на 9 октомври обстановката около пожара е започнала да се нормализира.
Днес на място продължават работа екипи със 7 пожарни автомобила на ПБЗН, както и служители на Горското стопанство, които осъществяват наблюдение и контрол.
Продължава борбата с огъня край Горно Луково
Наблюдението на терена продължава.
Източник: Община Ивайловград
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