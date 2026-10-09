Крадци са отмъкнали 30 000 бутилки вино на обща стойност около 5 милиона евро от една от на-големите и престижни италиански винарни, пише "Би Би Си". Престъплението е извършено в складова база в Тоскана в събота, докато компанията подготвяла пратка за клиенти в чужбина.

Смята се, че най-малко седем маскирани мъже са деактивирали алармите, изключили са камерите и са използвали мотокари на компанията, за да натоварят два големи камиона с ценните тоскански червени вина.

Главният изпълнителен директор на винарната Ренцо Котарела заяви, че това е най-голямата кражба от този вид в Италия. И добави, че се надява властите да успеят да проследят откраднатото вино. „Два камиона, пълни със стока, няма как да изчезнат без следа. Пътищата в Тоскана са осеяни с камери. Може би с малко късмет ще успеем да си върнем поне част от бутилките. Тези вина са много ценни и не знам как може да се продадат незабелязано".

От компанията смятат, че подборът на задигнатите напитки, които обикновено се продават на цени между 150 и 500 евро за брой, показва, че крадците са познавачи и са разполагали с вътрешна информация.

Удивителна колекция: Чешки замък показва бутилки с вино на повече от 130 години

Кражбата е установена едва в понеделник сутринта, когато служители пристигнали на място. До момента няма арестувани.

Винарната е основана през 1385 г. и изнася продукция в над 170 страни. Печалбата ѝ за 2025 г. била 263 милиона евро.

През тази година в Италия има поредица от кражби на вино, включително два случая в северния регион Пиемонт, при които са откраднати бутилки на стойност стотици хиляди евро.

Редактор: Цветина Петрова