Огънят е в непосредствена близост до жилищни имоти

Голям пожар избухна край вилната зона на бургаското село Изворище. Огънят е в непосредствена близост до жилищни имоти и продължава да се разраства.

ПожарСнимка: БГНЕС

На място са изпратени четири екипа на пожарната служба и екипи на полицията. Към момента няма информация за пострадали хора или нанесени щети по къщите.

Пожарът в крайграничната община Болярово е потушен

ПожарСнимка: БГНЕС

Редактор: Дарина Методиева
Източник: БГНЕС

Добави ни в предпочитани източници в Google

Последвайте ни

tracking tracking tracking tracking tracking tracking tracking