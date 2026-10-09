Голям пожар избухна край вилната зона на бургаското село Изворище. Огънят е в непосредствена близост до жилищни имоти и продължава да се разраства.

Снимка: БГНЕС

На място са изпратени четири екипа на пожарната служба и екипи на полицията. Към момента няма информация за пострадали хора или нанесени щети по къщите.

Пожарът в крайграничната община Болярово е потушен

Снимка: БГНЕС

Редактор: Дарина Методиева