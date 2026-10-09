Снимка: БГНЕС
Огънят е в непосредствена близост до жилищни имоти
Голям пожар избухна край вилната зона на бургаското село Изворище. Огънят е в непосредствена близост до жилищни имоти и продължава да се разраства.
Снимка: БГНЕС
На място са изпратени четири екипа на пожарната служба и екипи на полицията. Към момента няма информация за пострадали хора или нанесени щети по къщите.
Пожарът в крайграничната община Болярово е потушен
Снимка: БГНЕСРедактор: Дарина Методиева
Източник: БГНЕС
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