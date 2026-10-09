Полицията разследва афера със завишени цени на ремонти в Основното училище „Христо Ботев” в село Църквица, общ. Никола Козлево. Те са на стойност 114 000 евро, научи NOVA.

Обществената поръчка е била обявена за ремонт на покрив, фасади, помещения и огради от директора на училището. Първоначално тя е спечелена от фирма от Самоков. Впоследствие договорът за обществената поръчка е прекратен едностранно от училището. Веднага след това е обявена нова, различна процедура – „Договаряне без предварително обявление” с предмет на извършване "Авариен и неотложен цялостен ремонт на покривната конструкция на сградата на ОУ. Възложителят сключва договор с фирма от с. Никола Козлево.

В хода на проверката се установило, че възложителят и изпълнителят осъществяват действията си от едни и същи IP адреси. Установено е, че фирмата изпълнител не е регистрирана в Централния професионален регистър на строителите. Задържани са три лица, които разказват механизма на манипулация на обществената поръчка, както и за отчетените, но неизпълнени дейности по КСС. В показанията си директорът и изпълнителят разказват, че посредник по поръчката е общински съветник в Общинския съвет на Никола Козлево. Допълват, че са му предадени 20000 евро. Установено е, че цялата сума по договора е платена и отчетена, а налице са данни за неизпълнени дейности и завишени цени.

Редактор: Калина Петкова