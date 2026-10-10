Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов с коментар в социалните мрежи след новината за споразумението между Доналд Тръмп и Владимир Путин за освобождаване на руски дизел на световния пазар.

Тръмп обяви споразумение с Путин за освобождаване на руски дизел на световния пазар

Борисов цитира съобщението на американския президент в Truth Social и коментира:

„В България на 23 септември 2026 г. правителството на Румен Радев в Народното събрание на Румен Радев, с гласовете на „Прогресивна България“ на Румен Радев, отмени забраната за износ на нефтопродукти от България. Тогава предупредих публично, че освобождаването на износа на нафта е груба грешка, която ще донесе големи печалби за определени търговци за сметка на потребителите. Предупредих, че не може интересите на няколко човека да бъдат по-важни от интересите на българските земеделци, превозвачи, предприятия и предприемачи".

„Докато другите държави правят всичко възможно да осигурят горива за собствените си икономики, ние позволяваме те да напускат страната. Кой има интерес от това? Със сигурност не българските производители и потребители. Държавата трябва да защитава националния интерес, а не да попълва сметките на няколко човека", пише Борисов.

Редактор: Ина Григорова