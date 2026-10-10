Крайният срок за подаване на заявления за гласуване по настоящ адрес, както и за гласуване с подвижна избирателна кутия за хора с трайни увреждания, изтича днес.

Гражданите, чиито настоящ адрес е различен от постоянния, могат да подадат заявление в съответната общинска администрация или по електронен път чрез страницата на ГРАО.

Избирателите с трайни увреждания трябва да подадат заявление до общината.

След изтичането на днешния ден списъците ще бъдат предадени за обработка.







Редактор: Ина Григорова