Любители астрономи заснеха „усмивка“ на Слънцето, съобщават от Народната астрономическа обсерватория и планетариум „Николай Коперник“ във Варна. На 8 октомври кръжочничките Виктория Белчева и Валентина Георгиева запечатали комбинация от слънчеви петна, която наподобява усмихнато лице.

За да си представим мащабите на нашата звезда, върху фотографията са добавени изображения на две планети от Слънчевата система – Земята и Юпитер, съобразени с реалните им относителни размери. Те ни помагат да осъзнаем колко огромно е Слънцето и колко внушителни могат да бъдат слънчевите петна.

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Снимка: НАОП „Николай Коперник“-Варна

Слънчевите петна са области с по-ниска температура от заобикалящата ги фотосфера, свързани със силни магнитни полета, обясняват от обсерваторията.