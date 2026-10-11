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Двама мъже на 26 и 23 години са арестувани
33-годишен мъж почина след масово сбиване в центъра на русенското село Тетово през изминалата нощ. По първоначална информация конфликтът възникнал след битов спор.
Сигналът бил подаден в 1:20 ч. Незабавно към мястото били изпратени полицейски патрули. В опит да прекратят боя се намесили и други хора. При пристигането на спешните медици била установена смъртта на един от участниците в сбиването.
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Двама мъже на 26 и 23 години са арестувани. По разкази на свидетели 33-годишният мъж е починал, след като паднал и ударил главата си по време на сбиването.
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