33-годишен мъж почина след масово сбиване в центъра на русенското село Тетово през изминалата нощ. По първоначална информация конфликтът възникнал след битов спор.

Сигналът бил подаден в 1:20 ч. Незабавно към мястото били изпратени полицейски патрули. В опит да прекратят боя се намесили и други хора. При пристигането на спешните медици била установена смъртта на един от участниците в сбиването.

Жесток побой посред бял ден в столичен парк: Двама са обвинени, единият е освободен

Двама мъже на 26 и 23 години са арестувани. По разкази на свидетели 33-годишният мъж е починал, след като паднал и ударил главата си по време на сбиването.