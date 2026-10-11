Пожар в лек автомобил възникна днес на ул. „Св. Наум” в Пловдив, в близост до ОУ „Алеко Константинов”. При инцидента предната част на паркираната кола е била обхваната от пламъци, а заради високата температура гумите се спукали, предизвиквайки силни гърмежи.

На място пристигнал екип на Първа районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението” – Пловдив, който потушил огъня.

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По информация на NOVA пламъците не се разпространили към други паркирани автомобили. Няма пострадали хора.

По първоначални данни най-вероятната причина за пожара е техническа неизправност.