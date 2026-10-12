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Какви са съветите на Планинската спасителната служба към туристите
В следващите два дни валежите в почти цялата страна ще са в значителни количества. Има риск от локални наводнения. Условията за туризъм в планините са добри към момента, но се очаква влошаване на времето. Призивът към всички туристи е да бъдат изключително внимателни и най-вече подготвени за маршрутите, които са избрали.
През вчерашния ден планинските спасители са получили сигнал за изгубил се турист в района на Боянския водопад. Спасителите от ПСС – отряд „Алеко“ са се ангажирали с издирването му, но малко по-късно приятели на изгубилия се подават сигнал на телефон 112, че той се е прибрал и вече е вкъщи.
Планинските спасители предупреждават за рязко застудяване
От ПСС призовават туристите да не тръгват в планината без зареден мобилен телефон. Въпреки че времето се влошава, пожароопасният сезон остава в сила до 30 ноември включително.
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