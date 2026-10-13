Министерството на здравеопазването (МЗ) предлага промени в реда за удостоверяване на имунизационния статус на деца, чиито задължителни ваксини са поставени изцяло извън България. Проектът за изменение на Наредба № 3 от 2007 г. за здравните изисквания към детските градини е публикуван за обществено обсъждане на 12 октомври, а становища по него могат да се подават до 11 ноември.

Според предложените промени преди първото посещение на детето в детската градина в здравния кабинет трябва да бъдат представени три документа: копие от официален документ от компетентен орган в съответната държава, удостоверяващ поставените ваксини; превод на български език по установения ред; и заключение от съответната Регионална здравна инспекция (РЗИ), че на детето са поставени задължителните за възрастта му имунизации и реимунизации съгласно българския имунизационен календар.

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В документа за ваксинациите трябва да са посочени датата на имунизацията, поредността на приема и търговското наименование на ваксината.

От МЗ обясняват, че промените целят да запълнят нормативна празнота. В Националната здравноинформационна система (НЗИС) могат да се вписват имунизации, извършени в българската здравна система, но няма регламентиран ред за въвеждане на ваксини, поставени в друга държава. Това създава затруднения за деца, родени или живели в чужбина.

Ако след имунизациите в чужбина детето е получило и последващи задължителни ваксини в България, които вече са вписани в НЗИС, заключение от РЗИ няма да е необходимо. В този случай документът може да бъде издаден директно от лекаря, вписал последващите имунизации в системата.

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От здравното министерство уточняват, че с проекта не се променят видът и обхватът на задължителните имунизации и не се въвеждат различни медицински изисквания за децата, ваксинирани в България и в чужбина. Целта е да се установи единен ред за удостоверяване на имунизационния статус.

Предвидени са допълнителни разходи за родителите за превод на документите, както и време за получаване на заключение от РЗИ. Самото заключение, независимо дали е издадено от здравната инспекция или от лекаря, няма да се заплаща допълнително.

Ако бъде окончателно приета, наредбата ще влезе в сила от деня на обнародването ѝ в „Държавен вестник“, информира общественото радио.

Редактор: Станимира Шикова