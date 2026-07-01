От 1 юли 2026 г. имунизацията срещу варицела влиза в задължителния календар за детските ваксинации в България. Мярката е част от промените в националната имунизационна програма и има за цел да ограничи разпространението на едно от най-честите инфекциозни заболявания в детска възраст.

Предвидената схема включва две дози. Първата ще се поставя на деца между 12 и 15 месеца, а втората - през годината, в която навършват 4 години. Очаква се ваксините да бъдат доставени в складовете на Министерството на здравеопазването в най-кратки срокове.

Официално: Ваксинирането на деца срещу варицела - задължително от юли

През тази година на имунизация подлежат децата, родени през 2025 г., които нямат доказателства за преболедувана варицела. От началото на юли ваксината ще бъде задължителна за родените между 1 януари и 30 юни 2025 г. В случаите, когато липсва сигурна информация дали детето е преболедувало инфекцията, ваксинацията може да бъде извършена без риск за здравето му.

През 2026 г. няма да се извършват реимунизации срещу варицела, тъй като втората доза ще се поставя едва на децата, включени в новата схема през следващите години.

Д-р Александър Атанасов: Ваксината срещу варицела е безплатна за децата, родени през 2025 г.

За нуждите на програмата Министерството на здравеопазването е осигурило ваксината срещу варицела, която може да се прилага съвместно с останалите задължителни детски имунизации. Единственото изискване е при поставяне заедно с ваксината срещу морбили, паротит и рубеола двете ваксини да бъдат приложени едновременно или с интервал от поне 30 дни между тях.

Редактор: Цветина Петкова