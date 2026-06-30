„Въвеждането на новите мита от 3 евро за определени пратки от страни извън Европейския съюз не би трябвало да доведе до сериозни затруднения за потребителите". Това заяви Вяра Генова-Рудолф от Агенция „Митници“ в ефира на NOVA NEWS.

По думите ѝ хората ще продължат да получават поръчките си по начина, по който са свикнали досега. „Големите платформи имат интерес да запазят лесното пазаруване и бързата доставка и ще се адаптират към новите условия“, каза Генова-Рудолф.

Тя обясни, че е възможно единствено пратки, поръчани през юни, но пристигащи след 1 юли, да бъдат обложени с новото мито, ако то не е било предварително начислено при покупката. В подобни случаи таксата най-вероятно ще бъде събрана от пощенския оператор или куриер при доставката. „Съветваме потребителите да се свържат с платформата, от която са направили поръчката, за да разберат какво е включено в крайната цена“, посочи тя.

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Според Генова-Рудолф голяма част от пратките, които получават българските потребители, всъщност не преминават през българските митници. „Повечето пратки се обработват в големите логистични хъбове в Европа. Това е част от модела на работа на големите международни платформи“, обясни представителят на Агенция „Митници“.

Тя допълни, че европейските митнически администрации са изправени пред огромен обем работа заради ръста на онлайн търговията. „Говорим за близо 5,8 милиарда малки пратки годишно в Европейския съюз. Те са изключително трудни за контрол и проверка, а това създава риск опасни или некачествени стоки да достигнат до потребителите“, каза Генова-Рудолф.

По думите ѝ именно затова се въвеждат новите мерки, които имат за цел да изравнят условията между европейските търговци и големите международни платформи, както и да подобрят контрола върху внасяните стоки.

Генова-Рудолф съобщи още, че през есента се очаква да бъде въведена и допълнителна такса за обработка на пратки със стойност до 150 евро. Средствата от нея ще подпомогнат митническите администрации при извършването на повече проверки.

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Редактор: Дарина Методиева