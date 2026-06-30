Очакваното внасяне на държавния бюджет в Народното събрание засилва дебата около размера на планирания дефицит. Икономисти поставят под съмнение част от разчетите на правителството и смятат, че има възможност бюджетът да бъде балансиран с по-нисък дефицит.

Кузман Илиев заяви в предаването “Твоят ден” по NOVA NEWS, че проблемът е много по-дълбок от самите числа. „От самото начало нямат ясна идеология, а това най-често се проявява в отношението към парите“, каза той. По думите му разликата между първоначално коментираните 7,5% дефицит, предложения вариант с 5,7% и прогнозата на Европейската комисия за малко над 4% поражда сериозни въпроси. „Огромен диапазон е - между 7,5%, 5,7% и под 4%. Управлението просто е избрало по-високи числа за част от разходите“, посочи Илиев.

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Според Георги Ганев около бюджета традиционно има „огромни разногласия“, но процедурата по свръхдефицит може да бъде полезна, защото налага финансова дисциплина. Той отбеляза, че най-сериозните увеличения са именно в разходи, които са изцяло в ръцете на изпълнителната власт. „Няма никаква причина разходите за издръжка през последните осем месеца на годината да нараснат с около 40% спрямо същия период на миналата година“, каза Ганев. По думите му именно от тези пера могат да бъдат спестени значителни средства. Ганев посочи, че единствената реална заявка за реформа в проекта на бюджета е намаляването на средствата за бонуси в администрацията.

Според икономистите в проекта липсва достатъчно ясна дългосрочна визия за реформи и за ограничаване на дефицита в следващите години, а обществото очаква не само констатации за тежкото наследство, а конкретен план за овладяване на публичните финанси.

Целия разговор вижте във видеото.

Редактор: Ралица Атанасова