Стнимка: Стопкадър
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На клипа се вижда, че пламъците са обхванали горска територия
Голям пожар избухна в понеделник вечер в района на Айтос, в близост до местността "Трите братя". Сигналът е подаден минути след 22 ч. от зрител на NOVA в "Моята новина".
На клипа се вижда, че пламъците са обхванали горска територия. Зрителят твърди, че палежът е умишлен.
По информация на NOVA два автомобила на пожарната са се включили в гасенето на пламъците. Отзовалите се на сигнала огнеборци установили, че горят сухи треви и храсти. "Огънят е овладян бързо и не е имало опасност за населението на града", заяви началникът на РЗПБЗН-Бургас комисар Николай Николаев. Към момента няма данни за умишлен палеж.
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