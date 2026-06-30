На клипа се вижда, че пламъците са обхванали горска територия

Голям пожар избухна в понеделник вечер в района на Айтос, в близост до местността "Трите братя". Сигналът е подаден минути след 22 ч. от зрител на NOVA в "Моята новина". 

На клипа се вижда, че пламъците са обхванали горска територия. Зрителят твърди, че палежът е умишлен. 

По информация на NOVA два автомобила на пожарната са се включили в гасенето на пламъците.  Отзовалите се на сигнала огнеборци установили, че горят сухи треви и храсти. "Огънят е овладян бързо и не е имало опасност за населението на града",  заяви началникът на РЗПБЗН-Бургас комисар Николай Николаев. Към момента няма данни за умишлен палеж.

Очакваме Вашите сигнали за природни бедствия в рубриката ни „Моята новина”.

 


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