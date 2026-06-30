Демерджиев, докато беше адвокат със съмнителна репутация, можеше да говори каквото си иска. От момента, в който стана вътрешен министър, трябва да говори с факти и доказателства. Имаше и други министри, които правеха същото като него и резултатът е нулев. Това каза депутатът на ГЕРБ Тома Биков пред журналисти по повод изнесената от Иван Демерджиев информация, че се изяснява дали двете дружества, които доставят мантинели за българските пътища, имат връзка с Бойко Борисов .

"Демерджиев мълчи по други теми като „Петрохан-Околчица”, „Боташ” и „Пътят на Копринката” и ако ще работи с предположения, трябва да предполага и по всички останали въпроси", посочи още депутатът. И допълни, че след Борисов България е имала около десетима премиери, при които същите фирми са подписвали договори за мантинели. Ето защо от ГЕРБ очакват вътрешният министър да провери всички тези министър-председатели.

Депутатът от ГЕРБ и бивш регионален министър Николай Нанков каза, че има действащи договори за мантинели, подписани от Иван Шишков през 2022 г., като това са последно сключваните договори от тогавашния кабинет на Гълъб Донев.

Нанков запита още какво се случва с договора за пътя Ботевград - Мездра. И допълни, че през 2022 г. Шишков го е анексирал и са започнали междинни плащания. В този ред на мисли попита още дали Демерджиев проучва и този казус.

"Най-големите плащания към тези фирми по договорите, слючвани от кабинета "Донев", са извършвани по времето на Шишков", заяви още Нанков.

Той каза още, че кабинетът "Радев" с Иван Шишков е извършил процедура по инхаус за доставка на мантинели.

Двамата депутати бяха категорични, че ГЕРБ ще съди Иван Демерджиев за направените от него твърдения за договорите за мантинелите.

Редактор: Цветина Петрова