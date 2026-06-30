Вътрешният министър Иван Демерджиев заяви, че трябва да бъде направена задълбочена проверка както на качеството на мантинелите по пътищата, така и на начина, по който са били поставяни. Коментарът му дойде след въпрос на NOVA за думите на регионалния министър Иван Шишков, че има спорни обществени поръчки за мантинели, обявени в края на 2025 г. и началото на 2026 г.

Демерджиев посочи, че в България има две основни дружества, които се занимават с доставка на мантинели, и призова журналистите да проверят на какви цени се доставят тези съоръжения у нас и дали те са по-високи в сравнение с други държави в региона. Министърът допълни, че „фигурата“, която се свързва с тези дружества, е бившият премиер Бойко Борисов. По думите му връзките следва да бъдат изяснени подробно. „Нека да се научим да назоваваме нещата с точните имена и да говорим истината. Не е толкова страшно, не боли. Аз ще го правя винаги. Правил съм го и пак ще го правя“, заяви Демерджиев.

Регионалният министър разпореди проверка на мантинелите на магистралите

Имало данни за сериозно завишаване на цените на мантинелите, доставяни у нас, както и за ограничаване на конкуренцията при обществените поръчки в сектора. На въпрос дали при последната процедура е бил отстранен участник, предложил значително по-ниска цена, Демерджиев посочи, че според наличната информация се прави всичко възможно компании извън две основни дружества на пазара да бъдат елиминирани от обществените поръчки.

По думите на Демерджиев връзката между Борисов и компаниите може да бъде проследена чрез начина, по който те печелят обществени поръчки през различни периоди. „Не е логично да се печелят обществени поръчки на толкова високи цени за продукт, който в съседни държави може да бъде намерен значително по-евтино, а потенциалните конкуренти да бъдат отстранявани от процедурите. Ясно е кой може да влияе върху този процес“, коментира вътрешният министър.

Той подчерта, че проверките трябва да обхванат не само мантинелите, но и цялата пътна инфраструктура - платната, предпазните съоръжения и всички елементи, които имат значение за безопасността на движението.

По думите му целта е да се гарантира, че дори при настъпване на пътен инцидент последиците няма да бъдат толкова тежки, колкото при катастрофите от последните седмици. Демерджиев определи като недопустимо предпазни съоръжения да не успяват да спрат дори празен камион.

Шишков: Договори за мантинели за 300 млн. лв. са надхвърлени с близо 200 млн. лв.

Министърът подчерта, че обществото очаква арести, но според него по-важно е разследванията да доведат до реални резултати в съда - повдигнати обвинения и осъдителни присъди.

В отговор на въпрос за договорите за доставка на мантинели, подписани през 2022 и 2023 г., Демерджиев заяви, че независимо кога са сключени, е трябвало да има постоянен контрол върху качеството на изпълнението. Министърът съобщи още, че ще предостави на Министерството на регионалното развитие информация за проблемни пътни участъци в района на Кърджали и Скутаре, като очаква съвместна проверка на проектите и изпълнението им.

По темата за пътната безопасност Демерджиев подчерта, че вече се проверява не само поведението на водачите, но и състоянието на инфраструктурата при тежки катастрофи.

„Само през последния месец са изпратени над 1500 сигнални писма до стопаните на пътищата с конкретни указания какво трябва да бъде направено. Ще има и проверки дали тези предписания се изпълняват“, заяви той.

По думите му при установено продължително бездействие ще бъдат сезирани и компетентните органи на прокуратурата.

„Това дете е родено герой”: Говори полицаят, напътствал 12-годишното момиче, което шофира кола по „Струма”, за да спаси майка си

Той коментира и случая с 12-годишното момиче, което успя да овладее автомобил на автомагистрала „Струма“, след като майка му изгубила съзнание зад волана. Демерджиев похвали действията на полицейските служители от Перник, оказали съдействие в критичната ситуация. „Това ме кара да се радвам като министър. Всяка една такава постъпка се отбелязва и се възнаграждава, защото доброто трябва да се забелязва и да се насърчава“, заяви той.

Демерджиев се обяви за пълна прозрачност по отношение на разходите за охрана на публични личности, включително и на лидера на ДПС Делян Пеевски. По думите му обществото има право да знае както дали подобна охрана е била необходима, така и каква е била цената ѝ за данъкоплатците. „Разбира се, че такива данни трябва да бъдат публични. Първо трябва да се изясни доколко тази охрана е била необходима и второ – колко е струвала на българските граждани“, заяви Демерджиев.

Министърът посочи, че предстои да бъдат изяснени и други обстоятелства, свързани с пътуванията на Пеевски, включително разходите за полети и източниците на тяхното финансиране. „Скоро ще стане ясно колко са стрували и полетите му, кой ги е плащал, както и кой е предоставил евентуално самолет и на какво основание“, каза още той.

Според Демерджиев публичните личности следва да подлежат на засилен обществен контрол, а информацията за дейности, финансирани с публичен ресурс, трябва да бъде достъпна за гражданите.

Демерджиев присъства на Министерска конференция на държавите от Стратегията на ЕС за развитие на Дунавския регион, която се провежда в София. Сред участниците във форума е министърът на вътрешните работи, спорта и интеграцията на Свободната държава Бавария Йоаким Херман. Той проведе и двустранна среща с Демерджиев.