След серията тежки пътни инциденти - нови данни за корупция при обществените поръчки за монтиране на мантинели у нас. За NOVA регионалният министър предостави информация за нелогични плащания през 2025 г. А според министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев зад фирмите, които поставят предпазните съоръжения в последните години, прозира лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов. От партията отговориха, че ще си търсят правата в съда.

Цените, на които мантинелите са доставяни у нас, са значително по-високи от нормалните пазарни стойности. Вместо в обществените поръчки да участват поне 4-5 кандидата, те се печелят от две определени компании. Това коментира вътрешният министър Иван Демерджиев, който преди няколко дни свърза бивш премиер с фирмите, подменящи предпазните съоръжения. Днес той конкретизира - това е Бойко Борисов. От ГЕРБ се заканиха да го съдят. И извадиха други данни - Иван Шишков като част от кабинета на Гълъб Донев подписал инхаус договор за подмяната на мантинелите. Самият Шишков също оповести скандални плащания, направени през 2025 г.

Демерджиев: Изяснява се дали двете дружества, които доставят мантинели, имат връзка с Бойко Борисов

През 2023 г. са подписани договори за подмяна на мантинели в 6 района у нас. Стойността на обществената поръчка тогава е била 300 млн. лв., обяви пред NOVA регионалният министър. "Тези договори са подписани във връзка с конкурси, правени от предишния министър, който е г-н Караджов. Нищо няма нередно в тях", заяви Шишков.

Неясно защо обаче за тези договори държавата е платила около 500 млн. лв., сочат данните на министерството.

"25-та година се сключват анекси, на базата на тези анекси се надвишават цените на договорите и внимавайте сега - освен всичко останало се плащат и 16 млн. индексации", коментира още регионалният министър.

Година по-късно цената вече е един милиард лева, а обществена поръчка е спряна. "Сега предложението обаче е коренно различно - даваме цялата държава на 1 фирма", каза още Шишков.

Предварителните резултати от детайлната проверка за поддръжката на мантинелите сочат - в България само две фирми ги доставят, като цените им са значително по-високи от тези на съседните ни държави, твърдят управляващите.

"Фигурата, която прозира зад тези две дружества, е на бившия премиер Бойко Борисов, връзката е косвена. Не е логично да се стига до спечелване на обществени поръчки на такива високи нива. Ясно е кой може да влияе на този процес", заяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев.

Правело се всичко възможно останалите участници в обществените поръчки да отпаднат по различни причини.

ГЕРБ: Действащите договори за мантинелите са подписани от кабинета "Донев"

От ГЕРБ отговориха - за последно Борисов е бил премиер през 2021 г.

"Да не говорим като махленски клюкарки, да говорим с факти. Трудно бих могъл да възприема каква е тази връзка между г-н Борисов, Шишков и Донев. Последно сключените договори с тези фирми са от министър Иван Шишков, от неговия подопечен управител на АПИ по времето на кабинета "Донев"", заяви депутатът от ГЕРБ-СДС Николай Нанков.

"ГЕРБ ще съди Иван Демерджиев за тези клевети. Ние очакваме да провери всички премиери, като започне от Стефан Янев - двете правителства, Кирил Петков, Главчев - двете правителства, на Денков, Росен Желязков и стигне до г-н Радев", каза Тома Биков, депутат от ПГ на ГЕРБ-СДС.