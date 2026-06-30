Иван Демерджиев е информиран човек. Още в предишно интервю той спомена бивш премиер, който е свързан с фирмите, които стоят зад доставката на мантинели. Очакваме и коментар от Бойко Борисов. Така политологът Теодор Славев коментира изказването на вътрешния министър, че лицето, което е свързано с дружествата, доставили въпросните съоръжения у нас, е лидерът на ГЕРБ.

Политологът Татяна Буруджиева заяви, че с думите на Демерджиев е станало ясно „какво всъщност разграждат новите управляващи” – т.е. „борят се срещу неща от преди 2021 г.”. Тя изрази надежда, че ще се станат ясни доказателствата за връзките по този повод.

Демерджиев: Изяснява се дали двете дружества, които доставят мантинели, имат връзка с Бойко Борисов

Социологът Юлий Павлов беше категоричен, че „загубата на човешки животи се дължи на неспазените изисквания за мантинели”.

Славев подчерта, че важно е да се проследи какви назначенията, които от „Прогресивна България” правят, а някои от тях са хора, свързани с ГЕРБ и ДПС.

Буруджиева запита какви политики правят от новия кабинет, при положение, че се работи със стария бюджет.

Павлов подчерта, че със следващия бюджет ще бъдат очертани политиките на кабинета, защото настоящият всъщност не е техен, а базиран на предходния.

Славев каза, че в представения бюджет липсват реформи в публичните системи. По негови думи държавната план-сметка е на превъоръжаване и военизиране, като в него няма нищо ляво.

Буруджиева коментира, че кабинетът не говори за задачите, с които се занимава и запита защо не е казано, че по време на срещите с гръцкия премиер Кириакос Мицотакис, а и с турския представител, е дискутирана темата за водите. Политологът също така каза, че очевидно кабинетът провежда вече свои политики, имайки предвид парите за военния сектор.

Павлов посочи, че е правилно да се повишават разходите за отбрана, а това е политика и на НАТО, и на ЕС.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Цветина Петрова