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Ветеринарните лекари ще отказват сертификати, ако камионите не поддържат температура до 30 градуса
Българската агенция по безопасност на храните въвежда засилен контрол върху продължителните превози на живи животни заради високите летни температури. Целта е да се предотврати излагането им на топлинен стрес, обезводняване и риск за здравето по време на път.
Официалните ветеринарни лекари ще одобряват маршрути само при стриктно спазване на европейските изисквания. При пътувания с продължителност над 8 часа, превозните средства трябва задължително да разполагат с работеща вентилация, която да поддържа температура между 5 и 30 градуса, дори когато камионът е спрял. Изисква се още система за контрол на температурата, както и достатъчно вода за всички животни.
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При установяване на нарушения инспекторите ще отказват да одобрят маршрутните планове и няма да издават сертификати за продължителни превози.
От БАБХ се позовават на Европейския орган за безопасност на храните, според който високите температури и влажността са най-сериозните рискове при транспорт, особено при задържане на камионите в задръствания или по граничните пунктове.
Успоредно с проверките на товарния трафик, агенцията отправя апел и към собствениците на домашни любимци. Те се призовават да не оставят животните си без надзор в паркирани автомобили, дори за кратко. При пътуване трябва да им се осигурят достатъчно вода, добра вентилация и защита от горещините.Редактор: Мария Барабашка
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