Българската агенция по безопасност на храните въвежда засилен контрол върху продължителните превози на живи животни заради високите летни температури. Целта е да се предотврати излагането им на топлинен стрес, обезводняване и риск за здравето по време на път.

Официалните ветеринарни лекари ще одобряват маршрути само при стриктно спазване на европейските изисквания. При пътувания с продължителност над 8 часа, превозните средства трябва задължително да разполагат с работеща вентилация, която да поддържа температура между 5 и 30 градуса, дори когато камионът е спрял. Изисква се още система за контрол на температурата, както и достатъчно вода за всички животни.

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При установяване на нарушения инспекторите ще отказват да одобрят маршрутните планове и няма да издават сертификати за продължителни превози.

От БАБХ се позовават на Европейския орган за безопасност на храните, според който високите температури и влажността са най-сериозните рискове при транспорт, особено при задържане на камионите в задръствания или по граничните пунктове.

Успоредно с проверките на товарния трафик, агенцията отправя апел и към собствениците на домашни любимци. Те се призовават да не оставят животните си без надзор в паркирани автомобили, дори за кратко. При пътуване трябва да им се осигурят достатъчно вода, добра вентилация и защита от горещините.

Редактор: Мария Барабашка