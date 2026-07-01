В малките часове на нощта на 1 юли плажовете по българското Черноморие се изпълват с хора. Някои идват заради музиката, други заради компанията, а трети - заради усещането, че с първите лъчи на юлското слънце започва нещо ново. Така, десетилетия наред, Джулай морнинг продължава да бъде една от най-интересните и необичайни традиции в България.

Емоциите на първи юли: Ченгене скеле посрещна Джулай морнинг

⇒ От къде идва името?

Името идва от песента "July Morning" на британската рок група "Uriah Heep". Песента е издадена през 1971 г. и се превръща в една от най-емблематичните рок композиции на своето време. Автори са Дейвид Байрън и Кен Хенсли.

Любопитното е, че в повечето държави песента остава просто рок класика, но в България тя дава име на цяла традиция. Години наред, преди бившият вокалист на групата Джон Лоутън да почине, той идваше у нас и изпълняваше емблематичната песен на Камен бряг заедно с българската рок група Б.Т.Р.

⇒ Как се заражда традицията?

Няма една-единствена официална версия, но най-разпространеното мнение е, че традицията възниква във Варна в началото на 80-те години сред млади хора, повлияни от хипи движението и западната рок музика. Тогава България е зад Желязната завеса и подобни събирания се възприемат като форма на символичен протест срещу ограниченията на комунистическия режим.

Първият изгрев на юли: Хиляди българи посрещнаха Джулай Морнинг (ВИДЕО+СНИМКИ)

За младите хора това означава свобода, независимост, надежда за промяна и бягство от ограниченията на тогавашната политическа система.

Снимка: БГНЕС

Изгревът символизира ново начало. Посрещането на първите слънчеви лъчи на 1 юли се възприема като своеобразно пречистване и начало на нов период. За мнозина това е момент за размисъл, мечти и надежди.

Някои изследователи свързват традицията и с много по-стари балкански обичаи за почитане на слънцето и лятното слънцестоене, макар Джулаят в съвременния си вид да е рожба на рок културата.

„Аналогична” традиция има на Еньовден, когато слънцето „играе”, а който пръв види изгрева на празничния ден - ще бъде здрав през цялата година.

Как по Черноморието и край р. Дунав посрещнаха Джулай морнинг

⇒ Къде у нас се празнува най-масово?

Най-известното място е Камен бряг, където изгревът над Черно море е особено впечатляващ. С времето традицията се разпространява по цялото Черноморие и се отбелязва във Варна, Шкорпиловци, Бургас и други морски курорти.

Снимка: БТА

Камен бряг не е случаен избор за масово отбелязване на празника, защото това е сред най-източните точки на българското Черноморие и е едно от първите места у нас, където слънцето се показва над хоризонта.

През 2022 г. в Камен бряг дори е открит паметник на музиканта, който днес е сред най-сниманите места по време на Джулая.

Днес Джулаят се отбелязва дори в планините, край язовири и по речни брегове.

Снимка: БТА

⇒ Как се отбелязва събитието в други страни?

Интересното е, че в повечето страни Джулай Морнинг изобщо не се празнува като празник. Това е причината често да бъде определян като български феномен.

Песента "July Morning" е популярна сред рок феновете по света, но никъде другаде не се е превърнала в масова традиция за посрещане на изгрева на 1 юли.

Поморие посреща Джулай морнинг с голям рок концерт

В родината на "Uriah Heep", Великобритания, няма традиция хората да се събират на изгрев на 1 юли. Песента е просто част от историята на класическия рок.

В САЩ и Западна Европа има отделни хора и хипи общности, които посрещат изгреви по плажове или планини, но това обикновено е свързано с лятното слънцестоене (около 21 юни), музикални фестивали, духовни практики и къмпинг култура. Тези събития, обаче, не са свързани конкретно с песента "July Morning".

Снимка: iStock

В скандинавските страни - Швеция, Норвегия и Финландия - има много по-силна традиция за празнуване на лятното слънцестоене. ам хората палят огньове, пеят и посрещат почти денонощното слънце, но това става през юни, а не на 1 юли.

На Балканите няма ясно изразена традиция, но в последните години се зараждат подобни малки събирания на компании, които да посрещнат първия изгрев за месеца по българския аналог.

Редактор: Никола Тунев