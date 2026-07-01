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Увеличението на електроенергията е различно за трите ЕРП-та в страната
От днес влизат в сила новите цени на тока и парното, утвърдени от Комисията за енергийно и водно регулиране.
Електроенергията за битовите потребители поскъпва средно с 3%, като увеличението е различно за трите електроразпределителни дружества в страната.
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По-високи ще бъдат и сметките за парно – средното увеличение е с около 4,5%, а за клиентите на „Топлофикация София” цената на топлинната енергия нараства с 5,5%. Новите тарифи ще важат през следващия едногодишен регулаторен период - до края на юни 2027 г.Редактор: Ивайла Маринова
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