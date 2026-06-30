Осъдиха на 6 години затвор бивша банкова служителка в Айтос. Тя присвоила чужди пари в размер на 357 491,77 лева, собственост на банка, чрез използване на сметки на клиенти. Присъдата беше намалена от 8 години лишаване от свобода.

Бившата банкова служителка е призната за виновна за престъпление, извършавано в продължителен период от време от 2012г. до 2017г., когато е работила като „специалист обслужване клиенти“ в банковия клон в Айтос и в това си качество е трябвало да пази поверените ѝ от банката чужди средства. В рамките почти пет години жената е извършвала неправомерни тегления от сметки на клиенти, използвайки документи с фалшиви подписи и неверни обстоятелства, като присвояването е в особено големи размери.

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Пострадали от нейната дейност са били семейство - дългогодишни клиенти на банката, които работели във Великобритания и разполагали с няколко банкови сметки в долари, евро и в британски лири. Двамата единствено внасяли в сметките си съответната валута, без да извършват тегления в брой. Подсъдимата е изготвяла фалшиви нареждания-разписки за теглене на суми от името на всеки един от съпрузите, въвеждала е тези документи в счетоводната система на банката, осчетоводявала е фиктивните операции, намалявала е наличностите по сметките с размера на вписаните в документите суми и след това е присвоявала паричните средства от касата на банката.

По идентичен начин на три пъти през 2014 г. е изготвила фалшиви платежни нареждания за превод на средства от сметка на съпругата към сметка на трето лице, въвела ги е в счетоводната система, за да създаде привидно основание за движение на средствата, след което е съставила и фалшиви нареждания-разписки от името на това лице за „теглене“ на съответните суми. Така е осигурила счетоводно прикритие на присвояването, като е вземала сумите от касата и ги е използвала за лични нужди.

Решението на Апелативен съд – Бургас подлежи на обжалване и протестиране пред Върховния касационен съд.

Редактор: Дарина Методиева