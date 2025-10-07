Осъдиха на бивша служителка в банка на 15 години затвор при първоначален общ режим за извършени измами на обща стойност близо 1,8 млн. лв. със средства от сметките на българския футболист Мартин Петров.

Софийският градски съд е наложил и конфискация на цялото имущество на осъдената, както и лишаване от право да упражнява дейност като материално отговорно лице за срок от 15 години.

Подсъдимата работила в столична банка. Задълженията ѝ се състояли в експедитивно и качествено обслужване на клиенти с по-големи доходи. Оперирането със средства на клиента било извън правата и задълженията ѝ.

Мартин Петров - основният свидетел по делото, бил клиент на същата банка, а подсъдимата била негов личен банкер. Той предоставил право да виждат сметките му само на определени служители, сред които и осъдената, а право да оперират с тях имали съпругата и родителите на Петров.

До 2017 г. той играел в различни отбори в Испания и Англия. Отивал до банката при редките си завръщания в България. Обвиняемата обикновено била с него, когато той теглел пари на каса и казвала на касиерите какво да правят.

През първата половина на 2010 г. жената отправила предложение към Петров да използва по-пълноценно паричните си средства, като инвестира с нейна помощ и той ѝ издал пълномощно. Футболистът обаче искал да инвестира парите си до определен максимален размер, докато тя настоявала да оперира с по-големи суми. Затова решила да отклонява пари от сметките на Петров към тези в откритите на негово име портфейли, за да може след това да оперира с тях на финансовите пазари.

Така за времето от 26 януари 2012 г. до 16 юни 2017 г. в София чрез съставяне и използване на неистински документи, в т. ч. и електронни, както и на документи с невярно съдържание (заверка от личен банкер, потвърждаваща идентификация на клиента), заблудила различни банкови служители, че има основание за извършване на банкови преводи. По този начин, без правно основание, тя получила парични суми в общ размер на 786 637,96 лв., дала възможност на друго физическо лице да получи парични суми в общ размер на 4 900 лв. и на юридическо лице да получи парични суми в общ размер на 413 788,82 лв. Това обвиняемата направила 52 пъти. Документната измама е в особено големи размери и представлява много тежък случай.

Отделно от това, за времето от 3 април 2012 г. до 16 март 2016 г. заблудила различни банкови служители, че е помолена от Мартин Петров да се разпорежда със средствата му и да изтегли и получи от негови сметки различни суми, като малко след това щяло да бъде надлежно разписано „нареждане - разписка“. Това обвиняемата направила 62 пъти и причинила на Петров имотна вреда в общ размер на 583 346,41 лв.

Присъдата на СГС подлежи на обжалване пред Софийския апелативен съд.

