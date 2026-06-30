С протест и викове „оставка“ беше посрещнат първият бюджет на правителството на Румен Радев. Какво е мнението на синдикалистите и на работодателите, коментират в студиото на „Челюсти” Атанас Кацарчев, гл. икономист на КТ „Подкрепа“ и Добрин Иванов, изпълнителен директор на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ).

Атанас Кацарчев каза, че всяка власт „вади скелети от гардероба”, разнася ги и се опитва да обясни с тях действията си.

„Това, което ние виждаме в този бюджет са три посоки. Първата е, че всички грешни политически решения, взети до момента, ще бъдат плащани от трудещите се в държавата, независимо дали са държавни служители или не. Замразяват се плащания в държавния сектор, не се актуализират никакви обезщетения по отношение на осигурителната част в НОИ (като майчинство и безработица), не се пипа нищо по отношение на социалните помощи по Закона за семейните помощи и за децата. Втората линия е тази, която е добра за властта – рязко покачване на капиталовите разходи и разходите за издръжка ще са сума над 4,5 млрд. евро. Третата линия е липсата на наченки за промяна на общите политики. Правим нещо като малки стъпки, но те не са обвързани по между си. Пример за това са 20-те процента осигуровки на държавните служители”, коментира синдикалистът.

Бюджет и политики - какви са решенията на кабинета "Радев"

Добрин Иванов каза, че работодателите са попитали правителството какво стои зад тези 1,5 млрд. повече разходи за издръжка.

„Отговорът на министерството на финансите беше, че в разходите за издръжка се включват и разходите за текущи ремонти на пътища. В тях се съдържат и тези прословути фактури, които са открити в чекмеджетата, които са били свършена работа, но неактувана и нефактурирана. Тоест правителството се цели сега да извади всички карти на масата, да започне на чисто и да показва всички разходи като ги включи в разходната част на текущия бюджет”, обясни работодателят. Той каза, че се надяват бюджетът за 2027 година да бъде реформаторският бюджет.

Целия разговор чуйте във видеото.

Редактор: Цвета Лазаркова