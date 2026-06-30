Парламентът възлага на Сметната палата да започне одит в „Агенция Пътна инфраструктура”. Ще се проверява как се харчат парите там, включително за пътища и мантинели, и дали във времето са се прехвърляли плащания за следващи години. Предложението беше прието в Бюджетната комисия с проект на решение по искане на управляващите.

Вторият одит ще е на бюджета на Държавното обществено осигуряване. Той ще обхване разходите за увеличения на пенсиите, добавките и социалните плащания.

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Третият одит, поискан от „Прогресивна България”, е на Консолидираната фискална програма – целта е да покаже защо приходите изостават спрямо разходите, като ще разгледа плащанията за персонал и автоматичните индексации.

Спор с опозицията се породи само по искания одит за пенсиите и социалните плащания заради съмнения, че това може да доведе до замразяване на пенсиите в бъдеще или повишаване на осигуровките. Управляващите бяха категорични, че нямат подобни намерения.