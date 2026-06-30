Най-високите температури през месец юли се очаква да бъдат между 38 и 43 градуса. Не е изключено да има и температурни рекорди. Това заяви в „Интервюто в Новините на NOVA” синоптикът от Националния институт по метеорология и хидрология Анастасия Кирилова.

Предимно между 30 и 35 градуса ще бъдат максималните температури на 1 юли, в следващите дни между 27 и 32 градуса, а най-високи ще бъдат температурите във второто и третото десетдневие на юли. След 10 юли ни очаква продължителен, сух и горещ период, когато се очакват и най-високите температури.

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Очакванията за юли са за месечни суми на валежите под нормата и средни месечни температури над климатичните норми. Вероятност за градушки има през първите дни на месец юли. Има повишена вероятност за локални, интензивни валежи и градушки.

Синоптикът предупреди, че във второто и третото десетневие на месец юли със сухото време ще има високи индекси на пожароопасност.

Следващата седмица в Западна Европа, Франция, Пиренейския полуостров, както и южните чати от Великобритания отново ще има условия за гореща вълна, която ще продължи поне четири, пет дни. Тогава в нашата част от континента ще се задържат по-ниски температури.

„Всяко лято има периоди с горещи вълни на различни места. Интензивността на тази, която беше в Западна Европа през миналите дни, е доста голяма и не е обичайна за този период от годината. Тенденцията е с всяка следваща година да има по-голяма вероятност за повече на брой и по-продължителни горещи вълни”, коментира синоптикът.

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Редактор: Ивета Костадинова