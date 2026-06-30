Горещата вълна в България продължава, като синоптиците предупреждават за опасно топло време във вторник. В сила са жълти кодове за цялата страна, а на места температурите доближиха 40 градуса. В Монтана бяха измерени близо 37 градуса на сянка в следобедните часове. Това е най-високо измерената температура в региона за този период на годината от 2000 г. насам.

Заради опасното време на места в страната се предвижда спиране на тежкия трафик в най-горещите часове. През утрешния ден от 13:00 до 21:00 часа ще бъде спряно движението на тежкотоварни автомобили над 20 тона в 15 области у нас. Камионите в Северозапада, които пътуват от и зад Дунав мост 2, ще бъдат спирани на различни точки във Видин, Враца и Монтана. Ограничението няма да важи за тежкотоварни автомобили, които превозват бързоразвалящи се храни, товари на температурен режим, живи животни и опасни товари

В условията на опасни горещини лекарите напомнят, че е нужна честа хидратация, ограничаване на кафето и алкохола и консумация на лека храна вместо мазни и солени ястия. Излизането на открито в часовете между 11 и 17 часа не е препоръчително, особено за чувствителни, болни и възрастни хора.

Вторият по степен предупредителен код за горещини изисква специални мерки за работниците