Какво бихте направили, ако можехте да попитате Сократ как да се справите с общественото неодобрение? Или Ницше – как се живее със самотата? А Шопенхауер – как се преживява разбитото сърце? В новото българско издание на „Утешенията на философията“ Ален дьо Ботон ни среща със Сократ, Епикур, Сенека, Монтен, Шопенхауер и Ницше не като исторически фигури, а като хора, които и днес могат да ни помогнат да преживеем съмнението, разочарованието, самотата, любовта и страха.

Редакторът от издателство „Колибри“ Паулина Мичева разказа в предаването „Социална мрежа”, че авторът иска да покаже на хората, че философията не е дистанцирана плашеща материя, а е нещо, което може да ни утеши, да ни даде насоки и полезни съвети. „Ален дьо Бутон е известен като философ, есеист, писател, който използва философията да помогне на хората да живеят по-добре”, каза тя.

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По думите й книгата е разделена на няколко глави, които са много практични за съвременния човек, от типа – как да преодолеем разочарованието от това, че не сме популярни; как да преодолеем гнева си от нещата, които ни вбесяват; как да преодолеем разбитото сърце; утешение за липсата на пари и други. „Тези глави са много терапевтично разделени. Книгата не е просто философия, а една психологическа терапия”, посочи още Паулина Мичева.

Целия разговор чуйте във видеото.

Редактор: Цвета Лазаркова