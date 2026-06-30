Президентът Илияна Йотова беше удостоена с най-високото академично отличие на Българската академия на науките - почетното звание „Доктор хонорис кауза“. Тържествената церемония се състоя в сградата на БАН в присъствието на учени, общественици и представители на академичната общност.

Председателят на БАН член-кореспондент Евелина Славчева определи събитието като специален ден за Академията и подчерта значимия обществен принос на Йотова през годините.

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Снимка: БГНЕС

„Днес отдаваме признание на една забележителна личност, която изгради ярко обществено присъствие и последователно отстоява важни за България каузи“, заяви Славчева.

Тя акцентира и върху дългогодишната подкрепа на президента за инициативите на БАН, както и върху ролята ѝ за развитието на научната дипломация и популяризирането на българската наука и култура извън пределите на страната.

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По време на церемонията беше прочетено решението на Общото събрание на БАН, с което Илияна Йотова единодушно е избрана за носител на почетното звание. Отличието ѝ се присъжда за принос към развитието на българистиката, съхраняването на националната духовност и утвърждаването на българската културна идентичност.

В словото си след удостояването Йотова определи деня като един от най-вълнуващите и значими моменти в живота си. „Има мигове, които остават завинаги в паметта на човека. Независимо как минава времето, те остават с него до последния му дъх. За мен днешният ден е именно такъв - изключително вълнуващ и един от най-важните в живота ми“, каза тя.

Снимка: БГНЕС

Президентът благодари за оказаната чест и подчерта, че приема званието не само като признание, но и като голяма отговорност. „Приемам титлата „Доктор хонорис кауза“ с огромно чувство за отговорност. Винаги съм влизала в този храм на българската наука със смирение и уважение към хората, които посвещават живота си на знанието и просветата“, заяви Йотова.

Тя отбеляза още, че сградата на Българската академия на науките носи особена духовна и историческа тежест, която вдъхва респект на всеки, прекрачил прага ѝ.

Редактор: Цветина Петкова