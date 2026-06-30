Зачестяват сигналите за случаи на насилие над животни. Обществото става все по-нетърпимо. Но може ли да се каже същото и за органите на реда?

Явор Гечев, защитник на правата на животните, каза в предаването „Социална мрежа”, че насилственото убиване на животни, което влиза в полезрението на обществото, е върхът на пирамидата, но под него се крият много други случаи на насилие, които остават неразкрити. Именно тези закононарушения трябва да бъдат прекратени, за да няма крайните случаи, категоричен бе той.

Ще има ли зоополиция и ефективни присъди срещу насилието над животни

„Има различни санкции, когато става въпрос за престъпления спрямо животни. Стигнахме вече много висок таван на санкциите, които могат да достигнат дори до 12 години затвор. Но това пак е върхът на пирамидата. Когато говорим за ежедневни закононарушения, например лишаване от вода, храна, подслон, изоставяне на улицата – там глобите са много малки. За сравнение в съседна Гърция глобите са жестоки, стигат до десетки хиляди евро и се прилагат. Може би не във всеки случай, но когато бъде заловен извършител, той се наказва по най-строгия начин, защото това има възпитателен ефект върху обществото”, посочи Гечев.

Според него у нас дори не сме стигнали етапа да кажем, че институциите прилагат санкции и наказват по-дребните случаи на насилие над животни. „Там институционалното бездействие е много по-голямо, отколкото при случаи, които са придобили обществена известност и са във фокуса на медийното внимание. Тогава няма как да не се задействат. Но когато някой е хвърлил новородени кученца в реката и никой не е разбрал за това, обикновено няма действие от институциите”, подчерта Явор Гечев.

Той бе категоричен, че за да започнат да работят институциите, гражданите трябва да бъдат активни и да има обществен натиск.

Целия разговор чуйте във видеото.

Редактор: Цвета Лазаркова