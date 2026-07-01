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Генерал Алексъс Гринкевич и адмирал Емил Ефтимов ще обсъдят сигурността в региона
Върховният главнокомандващ на Обединените въоръжени сили на НАТО в Европа генерал Алексъс Гринкевич пристига днес на посещение в България.
Визитата му е по покана на началника на отбраната адмирал Емил Ефтимов и се осъществява във важен момент – непосредствено преди предстоящата среща на върха на Алианса в Анкара.
Очакванията на Турция за срещата на върха на НАТО са за повече единство и солидарност между съюзниците
По време на посещението ще бъдат обсъдени въпроси по усилването на отбраната на Югоизточния фланг на НАТО и адаптацията на Алианса в отговор на променената геополитическа среда на сигурност.Редактор: Ивайла Маринова
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