Върховният главнокомандващ на Обединените въоръжени сили на НАТО в Европа генерал Алексъс Гринкевич пристига днес на посещение в България.

Визитата му е по покана на началника на отбраната адмирал Емил Ефтимов и се осъществява във важен момент – непосредствено преди предстоящата среща на върха на Алианса в Анкара.

Очакванията на Турция за срещата на върха на НАТО са за повече единство и солидарност между съюзниците

По време на посещението ще бъдат обсъдени въпроси по усилването на отбраната на Югоизточния фланг на НАТО и адаптацията на Алианса в отговор на променената геополитическа среда на сигурност.

Редактор: Ивайла Маринова