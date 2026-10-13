Цените на природния газ в Европа достигнаха най-високите си стойности от декември 2022 г. на фона на сериозните затруднения с доставките от Персийския залив и недостатъчните запаси преди началото на зимата. В същото време петролът поевтиня след рязкото поскъпване през предходния ден.

Днес фючърсите на природния газ на нидерландския хъб TTF, който служи като основен ценови ориентир за европейския пазар, поскъпнаха с 2,17% до 86,19 евро за мегаватчас.

Природният газ в Европа поскъпна до най-високото си ниво от началото на 2023 г.

Основната причина за напрежението е войната в Близкия изток, която сериозно затруднява производството и износа на втечнен природен газ от Катар – един от ключовите доставчици на световния пазар.

Според експертите на нидерландската банка ING съществува реален риск Европа да посрещне голяма част от отоплителния сезон при силно ограничени количества втечнен газ от региона.

Продължителните прекъсвания на доставките засилват и конкуренцията между европейските и азиатските купувачи. И двата региона разчитат в значителна степен на внос, а ограниченото предлагане ги принуждава да се конкурират за едни и същи количества гориво. Това допълнително повишава цените.

Европа влиза в зимата с по-малки газови резерви

Допълнителен фактор за поскъпването е по-ниското запълване на европейските газохранилища в сравнение с предходни години. Резервите в Европейския съюз достигат 73,75% от общия капацитет. За сравнение, по същото време миналата година те са били 83%, а средното равнище за последните пет години е около 89%, сочат данните, цитирани от ING.

Особено тревожна е ситуацията в Германия - най-голямата икономика в Европа и един от основните потребители на природен газ. Според последната информация на Асоциацията на европейските оператори на газова инфраструктура германските газохранилища са запълнени едва на 59,96%.

Очаква ли се тежка зима заради цените на газа и петрола

В България запасите са значително по-високи – 80,74% от капацитета на газохранилищата. Въпреки това равнището остава под отчетените 82,28% през същия период на миналата година. Разликите показват, че отделните европейски държави навлизат в отоплителния сезон с нееднаква степен на подготвеност, докато несигурността около международните доставки продължава.

Редактор: Цветина Петкова