Очаква ли се тежка зима заради цените на газа и петрола и несигурността около доставките? Обичайно по това време на годината газохранилищата в Европа са запълнени на около 80%, а в момента са на около 65%. Как ще се отразят геополитиката и климатът върху енергийните сметки в Европа? Темата коментира в предаването „Здравей, България” старши икономистът в института „Отворено общество” Георги Ангелов.

„Миналата зима беше необичайно студена и газохранилищата се изпразниха повече. През пролетта пък се затвори Ормузкият проток. Всички чакаха да свърши войната, за да пълнят. Тя така и не свършва. Танкери с петрол минават, но за газовите е по-опасно и почти не минават. Това е проблемът”, обясни Ангелов.

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По думите му търговците се надяват протокът да се отвори и цените да паднат. Ако сега се купува, после може да има големи загуби.

„Подобно нещо се случи и през 2022 година. Тогава през август беше абсолютният рекорд на цената, защото всички страни в Европа се надпреварваха да пълнят газохранилищата. В момента цената е 70 евро, а тогава стигна 360. Веднага след като започна зимата и се видя, че е мека, цената се срина в пъти и газовите оператори останаха с огромни загуби, които после държавите трябваше да покрият на цената на голям риск”, обясни Ангелов.

Според него почти всички страни в ЕС ще успеят да си запълнят газохранилищата. Проблем може да е Германия, където за момента са пълни само на 50%.

„В Германия има спор между газовите компании и правителството кой да плати цената, за да се напълнят газохранилищата. Газовите оператори казват: „Дайте ни пари сега, да ги напълним на всяка цена“, а правителството казва: „Ама ние това го направихме през 2022 година и после трябваше да платим милиардни загуби”. И всъщност никой не иска да плати цената. Затова се въздържат и изчакват да евентуално да се отвори протокът Ормуз и цената да падне”, обясни икономистът.

Той допълни, че тази година, откакто е започнала войната в Иран, не е имало момент на ниски цени.

Според Ангелов България ще успее да запълни газохранилищата си. „През ноември започва отоплителният сезон. До средата на ноември ще успеем да стигнем 80%”, уверен е Ангелов.

По думите му за България позитивното е, че имаме азерския договор, който е 40% от потреблението и е на сравнително прогнозируема цена.

„Трябва ни още един такъв, но с друг доставчик, с ниска цена на газа”, коментира икономистът.

А най-добрият вариант, според него, е ако можем да открием газ в нашето черноморско крайбрежие.

Редактор: Ина Григорова