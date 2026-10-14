Европейският винен сектор е под натиск. В много страни се консумира по‑малко алкохол. Същевременно расте търсенето на безалкохолно вино. То все още е нишов продукт, но отбелязва сериозен растеж. В Париж сега има цял магазин, посветен на безалкохолни напитки. А в Австрия едно семейно винарско имение произвежда повече вино без алкохол, отколкото с алкохол.

Патрик Байер и съпругата му Катя са в разгара на гроздобера. В Некенмаркт, на около час път южно от Виена, семейството произвежда вино още от 90-те години. Днес от същото грозде правят и висококачествено безалкохолно вино.

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"Тази година гроздето е много, много дребно. Това означава, че е с висока концентрация на вкусове. А това е идеално за безалкохолните вина, които трябва да имат плътност и наситен вкус", разказва производителят на вино Катя Байер.



Патрик се присъединява към семейния бизнес още като тийнейджър. След като среща Катя, тя също започва да работи във винарната. Идеята да опитат с безалкохолно вино е нейна. По време на бременността си тя не искала на вечеря да пие само вода или сок.



"Да, наложи се малко да ме убеждава. Но, както всички знаят, на бременна жена не се отказва. Така стигнахме до момента, в който си казахме: „Добре, нека опитаме“, спомня си производителят на вино Патрик Байер.

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Двойката започва да дегустира безалкохолни вина, но много от тях не успяват да ги впечатлят. Затова, когато решават да направят собствено, поемат необичаен риск. "Решихме да използваме най-доброто си вино. То е високо оценено от специалистите. Вероятно именно това го прави специално. Преди нас никой не беше опитвал да го направи по този начин", обяснява Патрик.



Но как се произвежда безалкохолното вино? След като виното е готово, алкохолът се отстранява във вакуум при ниска температура. При около 33 градуса той се отделя, без виното да се нагрява толкова, колкото при традиционната дестилация. Алкохолът обаче влияе върху плътността, текстурата и аромата на виното. Когато бъде отстранен, се променя и вкусът.



"Първоначално мислех, че ще е сравнително лесно. Вземаш най-доброто си вино, отстраняваш алкохола и получаваш чудесно безалкохолно вино. Основната идея беше правилна. Но постигането на желания резултат се оказа много по-сложно, отколкото очаквах", твърди Патрик.



Двамата експериментират в продължение на две години, докато останат доволни от резултата. Оттогава новото направление в бизнеса им се развива бързо. "Едва смогвахме да покрием търсенето. Вече работим в 26 държави по света, а само за 18 месеца удвоихме винарната", заявява Катя.

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Износът е сред основните двигатели на този успех. Тази година за първи път семейството Байер произвежда повече безалкохолно, отколкото традиционно вино. Успехът им на международните пазари отразява и по-широка тенденция – продажбите на безалкохолно вино растат в цял свят. Магазин в Париж предлага единствено безалкохолни напитки. Огюстен Лаборд го отваря през 2022 година. Днес асортиментът му включва повече от 550 различни продукта.



"Повечето ни клиенти са това, което наричаме хора, които пият и алкохол, и безалкохолни напитки. Те не са се отказали от алкохола, но искат алтернатива за моментите, когато не им се пие", разказва основателят на Le Paon Qui Boit Огюстен Лаборд.

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Днес той и клиентите му дегустират и австрийските безалкохолни вина на семейство Байер. "Ароматът е много приятен и наистина привлекателен. А на вкус ясно се усеща, че това не е просто газиран гроздов сок. Абсолютно!", категоричен е Огюстен.



Обратно в Австрия. За семейство Байер безалкохолното вино не е заместител на традиционното. Те искат двете направления в бизнеса им да се развиват паралелно. "Това е бъдещето и нашата визия за винарната – да създаваме висококачествени, внимателно произведени вина с характер, на които всеки може да се наслади – със или без алкохол", категорична е Катя Байер.

Редактор: Станимира Шикова