Световното производство на вино отбелязва лек ръст през 2025 г., но остава под средното ниво за трета поредна година, съобщи Международната организация за лозята и виното (OIV). Като основна причина се посочват екстремни и променливи климатични условия, на които са били изложени лозята.

В първите си прогнози OIV оценява световното производство на вино на 232 милиона хектолитра за тази година, което е с 3% повече от 2024 г., но със 7% под средното ниво за последните пет години.

„Някои региони претърпяха жега и суша, а след това и проливни дъждове или неочаквани студове. Фактът, че това е третата поредна година, в която наблюдаваме подобни ефекти, е доста поразителен“, споделя генералният директор на OIV Джон Баркър.

В Европа Франция отбеляза най-слабата си реколта от 1957 г. насам, а производството в Испания спадна до 30-годишно дъно. На този фон Италия възвърна позицията си на най-голям производител в света с 8% ръст в производството, подпомогнато от благоприятните климатични условия.

САЩ - четвъртият по големина производител на вино в света, се очаква да произведе 21,7 млн. хектолитра вино, което е с 3% повече от 2024 г., макар и значително под историческите върхове и с 9% под средната стойност за изминалите пет години.

Производството в Южното полукълбо се възстанови със 7% след три поредни години на спад, водено от Южна Африка, Австралия, Нова Зеландия и Бразилия. Този ръст компенсира спада в Чили, но производството остана с 5% под средното ниво, според OIV.