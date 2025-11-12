Снимка: iStock
През тази година са произведени 232 милиона хектолитра вино, посочват експерти
Световното производство на вино отбелязва лек ръст през 2025 г., но остава под средното ниво за трета поредна година, съобщи Международната организация за лозята и виното (OIV). Като основна причина се посочват екстремни и променливи климатични условия, на които са били изложени лозята.
В първите си прогнози OIV оценява световното производство на вино на 232 милиона хектолитра за тази година, което е с 3% повече от 2024 г., но със 7% под средното ниво за последните пет години.
„Някои региони претърпяха жега и суша, а след това и проливни дъждове или неочаквани студове. Фактът, че това е третата поредна година, в която наблюдаваме подобни ефекти, е доста поразителен“, споделя генералният директор на OIV Джон Баркър.
В Европа Франция отбеляза най-слабата си реколта от 1957 г. насам, а производството в Испания спадна до 30-годишно дъно. На този фон Италия възвърна позицията си на най-голям производител в света с 8% ръст в производството, подпомогнато от благоприятните климатични условия.
САЩ - четвъртият по големина производител на вино в света, се очаква да произведе 21,7 млн. хектолитра вино, което е с 3% повече от 2024 г., макар и значително под историческите върхове и с 9% под средната стойност за изминалите пет години.
Производството в Южното полукълбо се възстанови със 7% след три поредни години на спад, водено от Южна Африка, Австралия, Нова Зеландия и Бразилия. Този ръст компенсира спада в Чили, но производството остана с 5% под средното ниво, според OIV.
