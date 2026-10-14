Креативността вече не е само източник на културно съдържание, а и все по-важен фактор за иновациите, икономическия растеж и международната конкурентоспособност. Как България и Югоизточна Европа могат да превърнат своите идеи, истории и таланти в успешни глобални продукти в ерата на изкуствения интелект?

Темата в "Социална мрежа" коментират Хелиана Велинова - комуникационен експерт, журналист, радиоводещ и организатор на събития в сферата на креативните индустрии, и Цветан Русимов - изпълнителен директор на гейминг студио и експерт по поведенческа икономика и монетизация.

"Хитови игри, които да достигнат до много хора, се създават с изключително гениална идея. На този етап самата направа на игри вече не е технологично предизвикателство, остава идеята. Предполагам, че и в другите вертикали на индустрията, като започнем от модата, архитектурата, интериорния дизайн и дизайна на автомобили, това са индустрии, в които креативността движи всичко", смята Русимов.

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"Изкуственият интелект в момента прави нещо, което за нас е изключително важно - той ни отървава от досадните ежедневни задачи и ни печели време, за да можем да мислим и да създаваме креативни неща", добави той.

Според Хелиана Велинова все още има място за креативността във всяка една индустрия. Тя коментира и предстоящото четвърто издание на форума CreaTech Summit South-East Europe. По думите ѝ събитието представлява среща на креативните, творческите и технологичните индустрии и сферата на иновациите.

"Тази година имаме много интересна зала, посветена на имерсивните технологии, като една от залите ще бъде с пространствен звук и различни прожекции. Ще погледнем и към правната страна на изкуствения интелект. Чрез този форум се опитваме да направим моментна снимка на това, което се случва в света", каза още тя.

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Редактор: Ивета Костадинова