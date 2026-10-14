Централната избирателна комисия определи 9373 избирателни секции в страната с машинно гласуване, като в 2249 секции от тях се предоставят по две машини. Това съобщиха от ЦИК. Общият брой специализирани устройства за машинно гласуване е 11 622.

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По време на заседанието Йордан Василев докладва, че в секции с от 300 до 779 избиратели ще се гласува с една машина, а в тези с над 780 избиратели с две машини. На въпрос, поставен от колегата му Георги Баханов, относно какви други критерии има за броя на машините в дадена секция освен броя на избирателите, Василев отговори, че основният критерий е общият брой машини, с които разполага ЦИК.

Редактор: Ина Григорова